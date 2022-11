Brambati: “Juve già fuori dalla corsa scudetto, l’Inter può lottare se…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio ha parlato così verso Juventus-Inter di domenica e non solo

Alessandro Cosattini

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, a TMW Radio ha parlato così verso Juventus-Inter di domenica e non solo: "Per me è una giornata importante non per Juventus e Inter ma per il Napoli. Dovesse vincere a Bergamo daresti un bello scossone al campionato. La Juve non sarà mai nel giro Scudetto, l'Inter può rientrarci. L'Inter ha l'organico per lottare con Milan e Napoli, ma la squadra di Spalletti può dare una bella botta psicologica alle rivali".

Quindi Juve già fuori?

"Io levo la Juventus non solo per i punti ma per quanto ho visto in campo, ossia poco o niente. Non ci sono le basi per dire che la Juventus rientri. Dall'altra parte l'Inter con l'organico completo è competitivo”.

Possibile un tracollo del Napoli?

"Per me no. Inter e Milan possono però fare dei filotti, quindi il Napoli non può sbagliare mai. Il Napoli non è abituata a stare lì in alto, a subire anche certe pressioni. Mi piacerebbe il Napoli che vince, ma sarà comunque difficile con Inter e Milan lì”.

Allegri manderà in panchina appena rientreranno i titolari? E anche con l'Inter?

"Non è facile far giocare i giovani nella Juventus. Penso che recuperando Bremer, Di Maria, Vlahovic, oltre a Chiesa, sarà dura. Bene che sia tornato Chiesa, è un campione che è stato decisivo a Euro 2020".