Brambati: “Juve, zero idee e gioco. Pirlo? Al Crotone non so se lo prenderei”

L'ex calciatore e agente Brambati ha parlato della sfida tra Juventus e Inter e del futuro dell'allenatore bianconero Pirlo

"Non abbiamo visto gioco per tutto l'anno, non credo lo tirino fuori ora. Non ci sono mai state idee. La Juve si è sempre aggrappata ai singoli, molte partite in cui non c'è stato Ronaldo si dovevano risolvere col peso del proprio organico. E invece non è stato così. Non riesci ad andare in Champions per qualche punto. Quando sono mancati elementi importanti, la Juventus non ha mai fatto vedere niente".