Brambati: “Juventus? Dybala traini con i fatti, non con le chiacchiere. Servono…”

Le considerazioni dell'ex calciatore e operatore di mercato a proposito dell'argentino che attende ancora di conoscere il suo futuro

Massimo Brambati, intervenuto nel pomeriggio ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche delle possibilità scudetto della Juventus. Queste le sue considerazioni: "Le parole di Dybala? Penso che un capitano non deve trainare con le chiacchiere ma con i fatti. Servono prestazioni alla Vlahovic, non solo in termini di gol ma mentalmente, deve trascinare come ha fatto il serbo. E poi dico che se uno è infortunato sta a casa, non va a sfilate. Invece dei proclami, stai a casa a curarti e a preparati. Non servono chiacchiere ma prestazioni sul campo".