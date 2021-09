Brambati: “Juve, Allegri deve fare un miracolo. Mourinho non vende fumo”

Intervenuto a TMW Radio, massimo Brambati ha fatto il punto su alcune big della Serie A, nello specifico Juventus e Roma

"Ad Allegri. Gli raccomando di mantenere il suo ottimismo, perché quest'anno deve fare un miracolo. E i miracoli vanno sostenuti con ottimismo. Non si può negare che ha ereditato diversa da quella che ha ereditato da Conte 8 anni fa. Si è seduto in panchina e gli hanno mandato via uno che ti fa 30 gol l'anno e gli hanno preso uno che non può sostituirlo allo stesso modo. Parecchi giocatori non sono da Juve e che non hanno la mentalità già da Juve".