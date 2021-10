Brambati: “Luataro? Non farei l’errore di Allegri. Lazio-Inter fondamentale”

L'ex calciatore e agente, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della sfida di sabato sera tra Lazio e Inter

"Sono d'accordo con le parole di Marotta, non c'è parità di trattamento. Non si spostano le partite per far rientrare i Nazionali in tempo. E' successo già con Napoli-Juventus, con i bianconeri che rinunciarono a diversi titolari ma nessuno si lamentò. E' un incrocio pericoloso soprattutto per la Lazio. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita per la Lazio. Come il derby, è una partita di fondamentale importanza per la crescita della squadra. Vorrei capire a che punto è questa Lazio".