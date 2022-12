Brambati: “L’Inter ha bisogno del vero Lukaku. Thuram? Ecco chi eventualmente gli farà spazio”

Juventus, Pogba finalmente pronto e motivato. Chi potrebbe essere più decisivo ora, lui o Lukaku all'Inter?

"Per me entrambi. Se riprendono a livello fisico e motivazionale, credo che in questo campionato possono dire la loro. Me lo auguro anche per la Serie A, perchè ne gioverebbe il tasso tecnico del nostro calcio. Juve e Inter hanno bisogno del vero Pogba e del vero Lukaku".