Brambati: “Se Inzaghi non vince lo scudetto perché non viene massacrato come Pirlo? Dybala…”

Ospite di TMW Radio, Massimo Brambati ha espresso un suo pensiero sul campionato, parlando poi del futuro di Paulo Dybala

"Se l'Inter non vince lo Scudetto, come mai Pirlo è stato massacrato da tutti e Inzaghi no? La Juve dell'anno scorso era nettamente più debole dell'Inter di quest'anno. Per me Pirlo ha fallito, e i due trofei di Inzaghi non spostano nulla. Coppa Italia e Supercoppa servono per riempire la bocca dei tifosi, ma nella sostanza contano poco".