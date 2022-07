Brambati: “Zaniolo ha grandi potenzialità. Milan da Champions? Mi sembra una sparata”

"Per arrivare dove? Meglio di quest'anno vuol dire passare almeno in girone. Dipende dove vuoi arrivare. Credo che la strada per arrivare è lunga, si sta muovendo bene, cerca giocatori funzionali per Pioli, ma non credo che preparino un Milan per vincere la Champions? La vedo una sparata. Il City ci prova tutti gli anni con investimenti importantissimi eppure non ci arriva per tanti motivi".