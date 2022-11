Brambati: “Può essere il Mondiale di Lautaro: mi sarebbe piaciuto marcarlo”

Le parole dell'ex calciatore: "Come giocatore credo che possa essere il Mondiale di Lautaro Martinez: può far male a tutti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così delle sue favorite al Mondiale: "Argentina e Brasile, ma io tifo l'Inghilterra. Spero che vincano. Come giocatore credo che possa essere il Mondiale di Lautaro Martinez. E' uno di quelli che non mi sarebbe piaciuto marcare. E' un giocatore che con Di Maria e Messi può far male veramente alle difese avversarie".