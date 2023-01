Brambati: “Parlare di Sacchi dopo il 2-2 di Monza dimostra che Inzaghi…”

"Non lo so, leggo che si è fatto male. Tanti dicevano che nessuna rischiava e io dissi che poteva rischiare la Juventus. In parecchie ci hanno lasciato dei punti alla fine. Alla fine il campionato italiano è pieno di trappole, tutte ci stanno rimettendo qualcosa a parte il Napoli. Per fare risultato bisogna sudarsela, vedi la Juventus che lo ha fatto in diverse circostanze. Vedi anche l'Inter a Monza. Io pensavo che vincesse, ma continuo a sbagliarmi sull'Inter".

"Nella partita precedente col Napoli Inzaghi dice che è contento che veniva Sozza, che si doveva migliorare il rapporto con gli arbitri e subito ne riparla. Parla del perché hai una difesa che ha preso 24 gol nel girone d'andata, con una difesa uguale, con un Acerbi in più, di quella di Conte. Non possono essere sempre disattenzioni. Nelle palle inattive c'è un modo di marcare sbagliato, poi ci sono gol che prendono che non sono solo disattenzioni. Parlare dell'arbitro dopo il 2-2 di Monza vuol dire che non sei cresciuto. Allegri dopo la Salernitana non ha detto nulla sull'arbitro. Gli allenatori crescono anche da quel punto di vista. Ti devi incavolare per i tuoi errori, l'arbitro è un alibi per i giocatori".