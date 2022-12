Brambati: “Mourinho ct-allenatore? Non lo vedo adatto, sarebbe forzatura”

Le parole dell'ex calciatore: ""Non lo approverei, perché col suo carattere non lo vedo adatto. Non lo vedo proprio ct"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così della possibilità di avere Jose Mourinho come allenatore e ct del Portogallo: "Non lo approverei, perché col suo carattere non lo vedo adatto. Non lo vedo proprio ct. Sarebbe una forzatura. Logico, se la Roma lo accettasse...ma credo sarebbe distratto notevolmente dovesse fare il doppio ruolo".