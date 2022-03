Brambati: “Mi aspetto una risposta dall’Inter. Deve far vedere di esserci per il titolo”

L'ex calciatore e agente Massimo Brambati, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della lotta scudetto in Serie A e del prossimo turno di campionato

"Me lo aspetterei dall'Inter, perché è arrivato un momento in cui deve dare un'accelerata a questa situazione. Ha le carte in regola per poter far vedere che c'è ancora per lo Scudetto. Giornata decisiva? No, è significativa però. Abbiamo visto come in questo campionato non sia possibile fare tabelle. Ci sono squadre che sembrano facili da affrontare ma poi non è così. Ci sono tantissime trappole quest'anno, magari si è abbassato il livello delle big o si è alzato il livello dal basso, non lo so".