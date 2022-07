Brambati: “Sanchez libera il posto per Dybala ma può bloccare il mercato Inter. Bremer…”

"Se De Ligt rimane alla Juventus, va su altri tipi di difensori. Se non rimane, può affrontare anche economicamente l'acquisto di Bremer. Credo che Cairo aspetti al migliore offerta, al di là degli accordi. L'accordo col giocatore non lo ha preso Marotta ma Ausilio. Ci sono però delle dinamiche di mercato che spostano moltissimo. Ad esempio Skriniar non è stato ancora venduto, c'è un ritardo anche per l'addio al PSG di Leonardo. Ora c'è Campos, che si comporta diversamente. Lui fa trattative lunghe, cosa che non accadeva prima. Cairo giustamente ora fa il suo e non si accontenta di 25 se ci può essere un'asta. Le strette di mano nel calcio valgono quanto valgono, così come gli accordi privati. Marotta invece non è uno sprovveduto. Cerca di prendere il più possibile da Skriniar".

"E' un buonissimo calciatore, ultimi due anni non ha fatto bene. Non ha richieste di alto profilo, non ho detto che non ha richieste in generale. Il Barcellona si muove su Lewandowski, così come altre. La squadra di più alto profilo che lo ha chiesto è l'Inter. Ma non c'è di meglio, quindi Dybala è legato a certi profili di squadra inferiori. La Juventus non lo ha rinnovato per una sua valutazione tecnica o di altro tipo. Non ha avuto però richieste dalle big. E' stato offerto al Tottenham e ha detto no grazie, eppure c'è Paratici lì, che lo ha voluto alla Juve. Però attenzione, non si parla di un giocatore che potrebbe bloccare il mercato dell'Inter, Sanchez. Potrebbe portare la sua questione fino all'ultimo giorno di mercato. Più si va avanti, più questa cosa può avverarsi. Occhio, perché non rientra più nei piani dell'Inter e libererebbe il posto per Dybala, visto anche il suo ingaggio. Ma c'è questo possibile problema".