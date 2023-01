Brambati: “Skriniar? Errore della proprietà Inter. Se non ha rinnovato ancora…”

Nel corso del suo intervento per TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato anche della trattativa ancora aperta per il rinnovo di Milan Skriniar: "Ha lavorato male la proprietà. Marotta l'offerta l'ha portata, ma ha pensato questa estate che potesse tirare ancora di più sul prezzo ma hanno sbagliato. Il PSG non l'ha tirato fuori quel di più e il procuratore e Skriniar si sono fatti i conti. Se non hai ancora rinnovato vuol dire che sei più sulla strada del non rinnovo, perché dietro hai una squadra importante, con un appeal differente".