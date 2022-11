Brambati: “Skriniar ‘compra tempo’ per andare via. Immaginate l’agente…”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in chiave Inter e non solo

A TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così del futuro di Milan Skriniar in chiave Inter e non solo:

Inter, Skriniar ancora non firma. Come dobbiamo interpretare la vicenda?

"E' un mio pensiero, ma immagina se l'agente dovesse venir fuori dicendo che se ne vuole andare. Come può giocare uno sapendo già che se ne va? Forse è per questo che l'agente non viene fuori a fare nessuna dichiarazione. Skriniar è a scadenza a giugno 2023 ma deve giocare fino a giugno, a meno di clamorose offerte e a gennaio. Giocherà partite importanti ancora, quindi dicesse certe cose a ogni errore sarebbe un inferno. Fa melina giustamente, 'compra tempo' per andare via".