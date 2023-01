Brambati su Skriniar: “Dicevo da tempo che i suoi procuratori stavano comprando…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del caso Skriniar

"Dicevo da tempo che i procuratori stavano comprando tempo, rimandavano per cercare di portare sempre più in là la comunicazione che non sarebbe rimasto all'Inter. Ora la comunicazione l'ha fatta il tecnico del PSG".