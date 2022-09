Brambati: “Barella messo a posto da Conte! Mi raccontano che in spogliatoio…”

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato a TMW Radio del momento dell’Inter verso il Torino: “Ho letto che l'Inter deve crescere con l'allenatore. Deve crescere il tecnico capendo che la tattica situazionale va fatta a mille all'ora e non da fermi. Così crei intensità, che per ora non c'è. Da Londra mi dicono che prima nello spogliatoio parlava solo uno, oggi in tanti, quindi qualcosa vorrà dire. Ora poi anche la mossa Onana-Handanovic, devi decidere chi è titolare e non rimanere nel guado. Le parole di Marotta non mi hanno stupito. Un mediatore come lui non può dire che sono in difficoltà. Servono scelte più decise".