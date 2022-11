Brambati: “Inter a -11 dal Napoli, sono stupito che Inzaghi non abbia ancora…”

"Per me l'Inter è sempre stata una squadra composta da un organico fortissimo, quindi non mi ha sorpreso la vittoria con il Bologna. E' una sorpresa che sia a 11 punti dal Napoli e credo che le parole di Marotta sia una critica non solo dovuta al risultato con la Juve ma per un campionato sotto le aspettative dell'ambiente. L'Inter mi stupisce in negativo per il distacco dalla vetta e mi stupisce che Inzaghi non abbia ancora capito. Dice 'Stiamo lì', ma dove? Non deve puntare al quarto posto ma a vincere. In questo momento è fuori. Oggi, dopo 5 sconfitte e 20 gol subìti ha deluso. Con questa vittoria non cancelli nulla ma prendi tempo".