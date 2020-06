Massimo Brambati, ex calciatore e ora opinionista, ha parlato del futuro di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia e della Nazionale nel mirino di Inter, Juventus e non solo: “Ci sono anche altri estimatori, oltre in Italia, anche all’estero. C’è in particolare il Psg. Ci sarà una lotta per tenerlo in Italia. Non conosco il ragazzo, il carattere, ma andare in queste grandi squadre dopo una promozione dalla B e e pochi mesi in A è dura. Andrei cauto su di lui“.