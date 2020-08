Branca: “Conte-Inter, ora può succedere di tutto. Messi? Dipende solo dalla sua volontà”

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex direttore tecnico dell’Inter Marco Branca ha parlato della situazione legata a Conte e del futuro di Messi:

“Conte? A questo punto può succedere un po’ di tutto. Finalmente si incontreranno, dovranno dirsi tutto quello che finora non si sono detti per cercare di proseguire questo rapporto. Finale? Pensavo che l’Inter potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi aspettavo una squadra più pimpante, mi ha sorpreso. Messi via dal Barcellona? Dipende solo dalla sua volontà. Se vuole andarsene il club non ha la forza per fermarlo. Ugualmente se vuole restare decide lui e non la società”