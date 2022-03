Branca: “Corsa scudetto, va usata la testa e serve calma. Come allenatore prenderei…”

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo dell'Inter ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Branca ha parlato della lotta scudetto. Queste le dichiarazioni dell'ex direttore sportivo dell'Inter: "Chi prenderei come allenatore in una squadra? Proverei Luciano Spalletti. Scudetto? Va usata la testa, serve calma in questo rush finale. Le squadre in lotta sono tutte e tre sullo stesso livello, hanno avuto tutte dei cali, chi prima, chi dopo, il livello è simile. Il Napoli è stato condizionato da due fattori: infortuni e qualche calo di tensione. La classifica rispetta anche le caratteristiche delle prime tre".