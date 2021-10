Branchini: “L’Inter voleva Gabriel Jesus. Icardi? Fa comodo al PSG”

Le considerazioni dell'operatore di mercato al Festival dello Sport di Trento raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it Marco Astori

Giovanni Branchini, noto operatore di mercato, è tra gli ospiti del Festival dello Sport di Trento. Queste alcune delle sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Gabriel Jesus? L'Inter voleva acquistarlo, ma dall'inizio si decise di andare verso il City. Poi non è mai stato sul mercato, non credo che sia stato vicino a nessuno: ora ha dei costi di gestione molto alti, è leggermente fuori mercato per i club italiani. Non credo sia probabile, ha delle aspettative importanti anche se non è mai stato un titolare assoluto gioca molto. Icardi? Fa comodo al Psg per caratteristiche, è diverso dagli altri: le partite non vanno quando si vorrebbe qualche volta, avere un centravanti d'area come lui, per chi vuole vincere tutto, fa comodo".