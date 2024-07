Intervenuto ai microfoni di Fulvio Collovati, Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è tornato così sulla separazione tra la Juventus e il tecnico: "La rosa degli anni scorsi della Juve non era perfetta, come qualcuno voleva far credere, altrimenti non ci sarebbero stati tanti acquisti quest'anno. Cosa non ha funzionato tra Allegri e la Juve in questi ultimi 3 anni? Secondo me c'era semplicemente un organico che non poteva consentire di fare molto di più, e poi abbiamo visto le vicissitudini che hanno travolto la società, con tutti i cambiamenti che ne sono derivati".