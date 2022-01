Branchini: “Essere il migliore al mondo all’epoca di Ronaldo era molto più difficile”

Giovanni Branchini, noto procuratore, è tornato così sull’arrivo di Ronaldo all’Inter e non solo a Sky Sport

Giovanni Branchini, noto procuratore, è tornato così sull’arrivo di Ronaldo all’Inter e non solo a Sky Sport: “Ronaldo all’Inter e Cristiano Ronaldo alla Juve? Ronaldo il brasiliano lo seguivo direttamente io. Se dici Ronaldo, tutti fanno riferimento a lui. Se no dicono Cristiano. Lo seguivo, l’altro è stato un’opportunità di mercato. Sono molto più legato all’arrivo del brasiliano all’Inter, dopo la rottura col Barcellona. Tutto facilitato dalla grande intelligenza del ragazzo, che fece scelte sicure. Entrambi hanno dato un grande contributo, nessuno ha defraudato le aspettative, sono due giocatori di livello incredibile. Essere il migliore al mondo all’epoca di Ronaldo era molto più difficile, c’era molta più concorrenza ad alti livelli. Tanti giocatori stratosferici. Messi e Cristiano Ronaldo sono stati tranquillamente i migliori per 15 anni. E questo la dice lunga sul livello”.