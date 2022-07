Brandi: “Ferri perfetto per l’Inter, so quanto ci tiene. L’altro giorno mi ha chiamato…”

"L’altro ieri ho ricevuto una telefonata a pranzo da parte di Ricky. Al suo fianco c’era Marotta. Voleva comunicarmi la nomina a Club Manager dell’Inter. Noi perdiamo un opinionista preparato, ma soprattutto uno di famiglia, che ci ha accompagnati sin dai primi tempi di Premium. Dall’altra parte però ero contento per l’amico, so benissimo quanto tenesse a questa opportunità. Era il suo sogno tornare ad Appiano con un ruolo importante. Sì, io credevo da tempo che l’Inter con l’uscita di Oriali potesse scegliere Riccardo come persona di riferimento per l’attaccamento ai colori nerazzurri e alla società. Ma anche perché ne conosco la professionalità, il modo di interpretare quello che fa, con attenzione e dedizione. Lo vedo proprio come la persona perfetta per legare i due gruppi, quello dirigenziale e di squadra. Riccardo sa ascoltare. Conosco benissimo la sua sensibilità nell’affrontare i piccoli e i grandi problemi della vita. Sarà un elemento utile. Spesso mi ha raccontato come i più grandi insegnamenti li abbia ricevuti dall’ex compagno di stanza Giampiero Marini, su tutti l’umiltà e la gestione dei momenti complicati. Penso che anche per la tifoseria nerazzurra sia un simbolo, un giocatore indimenticabile, uno che conosce i muri di Appiano meglio di chiunque altro. Darà il 101%, per lui l’Inter è tutto. Trasmetterà ai calciatori il significato dell’essere interista".