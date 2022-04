Brandi: “Scudetto? Ecco perché dico Napoli. Inter gasatissima ma non dimentichiamoci che…”

Ai microfoni di Radio Deejay, Alberto Brandi ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Napoli la mia favorita"

"La classifica dice Milan perché ha più punti, per quanto riguarda la condizione fisica vedo meglio Milan e Napoli. Dal punto di vista psicologico vedo l'Inter gasatissima dopo la vittoria sulla Juve e anche il calendario dice Inter. Stando a queste variabili, dico Napoli perché è più importante segnare che non subire gol e il Napoli segna più delle altre. E c'è il derby in Coppa Italia, si gioca nella settimana di Inter-Roma e Lazio-Milan. Non dimentichiamolo".