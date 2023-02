Brasile, la Federazione continua a cercare il nuovo CT: il preferito è Ancelotti

Entro fine mese il presidente della Cbf ha intenzione di volare a Madrid per discutere con il presidente del Real, Florentino Perez, per convincerlo a lasciare andare via Ancelotti. Se così fosse e il nuovo ct arrivasse a Rio, l'italiano che ha vinto campionati in ognuno dei paesi (Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia) in cui ha allenato diventerebbe il primo allenatore straniero nella storia della nazionale brasiliana