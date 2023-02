In Brasile convinti: “Ancelotti sarà il nuovo CT della Selecao”. Ma il tecnico smentisce

La Cbf ha il 'sì' di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid, pronto a diventare ct del Brasile, secondo quanto riporta Espn Brasil. Le parti non confermeranno pubblicamente l'accordo in questo momento, spiega l'emittente, in quanto l'allenatore ha ancora un contratto con il club spagnolo fino a giugno 2024. Non c'è inoltre nessun impegno firmato con la Cbf. Tuttavia il diretto interessato ha già smentito. Al Mondiale per club, in una conferenza stampa che precede la finale contro Al Hilal, Ancelotti ha tagliato corto: "Ho un contratto fino al 2024. Non so cosa posso dire, non lo sapevo", ha detto riferendosi alle voci.