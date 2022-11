Qatar 2022, Tite fa turnover col Camerun: 11 giocatori nuovi nel Brasile

(ANSA) - DOHA, 30 NOV - Venerdì il Brasile affronta il Camerun nell'ultima partita della sua fase a gironi, e il ct Tite ha deciso di rivoluzionare la squadra, già qualificata per gli ottavi e alla quale basterà un punto per ottenere il primo posto nel gruppo.

Così oggi il tecnico, al termine dell'allenamento, ha incaricato l'ufficio stampa della Cbf, la federcalcio brasiliana, di far sapere che opererà un turn over massiccio, cambiando tutti e undici gli uomini della formazione di partenza che, finora, ha schierato in Qatar. Tite ha informato anche di avere tre dubbi.