Brasile, la chat di Neymar con i compagni: “Rodrygo, ti insegnerò a battere i rigori”

Neymar ha condiviso su Instagram gli screenshot di una serie di conversazioni WhatsApp con alcuni compagni di nazionale tra cui Rodrygo, Marquinhos e Thiago Silva. Il giocatore del Psg cerca di consolare Rodrygo che ha sbagliato uno dei rigori contro la Croazia: "Fratello, sono qui per dirti che sei un crack. Un onore aver fatto parte della tua carriera. I rigori li sbaglia solo chi li calcia, io nella mia carriera ne ho sbagliati molti e ho imparato da ognuno di esso".

"Ho sempre cercato di perfezionare tutto. Continua così, non mollare, le critiche ti renderanno più forte. Ti auguro tutto il meglio, in questi giorni riposa e torna ancora più forte!". La risposta di Rodrygo: "Grazie idolo mio, di cuore. E scusa per qualsiasi cosa che abbia intaccato il tuo sogno. Grazie ancora, sempre insieme". E poi Neymar chiude con una battuta: "Però un giorno ti insegnerò a batterli".