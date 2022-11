Brasile, Tite: “Ci penso e non dormo, mi sveglio sempre alle 4. Mi agita il pensiero di…”

A pochi giorni dall'annuncio della lista dei 26 convocati per Qatar 2022, il dover scegliere i selezionati per il ct del Brasile è diventata quasi un'ossessione

A pochi giorni dall'annuncio della lista dei 26 convocati per Qatar 2022, che avverrà lunedì prossimo, 7 novembre, i Mondiali e il dover scegliere i selezionati per il ct del Brasile Tite è diventata quasi un'ossessione. Lo ha rivelato lui stesso nel corso della trasmissione 'Esporte Espetacular', in onda domani ma di cui Globo ha fornito un'anticipazione.