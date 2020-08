Brazao, nuova avventura in prestito per il giovane portiere dell’Inter: “Il club voleva…”

Gabriel Brazao, portiere brasiliano di proprietà dell’Inter potrebbe fare una nuova esperienza nella prossima stagione, al Real Oviedo. Il club che milita nella seconda divisione spagnola sta trattando con il club nerazzurro e se non cambieranno i termini dell’accordo arriverebbe ad Oviedo in prestito. Il ds dell’Albacete – la squadra nella quale ha giocato in prestito nella scorsa stagione – ha spiegato quali fossero le intenzioni dell‘Inter con l’estremo difensore. Trovare un club “che potesse garantire al giovane portiere classe 2000, 20 o 30 partite in questa stagione”. Una possibilità che la società delle Asturie sembra potergli dare.

(Fonte: elcomercio.es)