Inter, Brazao sulla via del recupero: lo scenario in vista di gennaio

Il portiere classe 2000 sta compiendo la riabilitazione in Brasile dopo la rottura del crociato del ginocchio destro

Prosegue secondo previsioni il recupero di Gabriel Brazao: il portiere dell'Inter, dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, è tornato in Brasile per iniziare l'iter di riabilitazione, e potrebbe presto tornare a giocare. Così scrive Tuttosport: "Riecco, sempre a gennaio, anche Brazao: il giovane portiere, dopo la riabilitazione in Brasile, sta sempre meglio. Per lui possibile un nuovo prestito".