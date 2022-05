Inter, non c’è pace per Brazao: rotto di nuovo il crociato, ma dell’altro ginocchio

Sfortuna senza fine per il portiere brasiliano, che nel giro di pochi mesi ha riportato la rottura di entrambi i legamenti crociati

Sfortuna senza fine per Gabriel Brazao: come comunicato dal Cruzeiro, il portiere classe 2000 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, e nella giornata di oggi verrà sottoposto a operazione chirurgica.

Un calvario interminabile, quello del brasiliano, che solamente pochi mesi fa (ad agosto 2021) si era già lesionato il legamento crociato, ma quella volta del ginocchio destro: da lì la decisione dell'Inter di rimandarlo in patria, cedendolo in prestito per farlo recuperare con più tranquillità e in un ambiente più sereno. Immediati i messaggi di conforto e di supporto, a cominciare dai compagni di squadra del Cruzeiro, che gli hanno dedicato la vittoria di ieri contro il Nautico.