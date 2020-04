Coronavirus, l’ex Inter Brehme apre un’asta per aiutare l’Italia: “Voglio restituire qualcosa”

In palio un pallone usato quando giocava all’Inter, durante gli allenamenti, e firmato dai compagni con i quali ha vinto a Italia ’90 il Mondiale e un altro pallone ufficiale FIFA, sempre firmato dai compagni tedeschi. L’ex giocatore nerazzurro Andreas Brehme ha messo all’asta i suoi cimeli e i proventi vuole donarli a favore di un ente italiano in difficoltà per il covid19. I due palloni sono stati messi all’asta tramite tramite la fondazione benefica del quotidiano Bild, “Ein Herz für Kinder”. Ha anche previsto di consegnare i palloni di persona a chi se li aggiudicherà.

Questi i link per prendere parte all’asta, qualora si volesse:

https://www.unitedcharity.de/Auktionen/WM-Fussball-Andreas-Brehme

https://www.unitedcharity.de/Auktionen/Inter-Mailand-Ball-Brehme

L’ex calciatore ha detto: «La Coppa del Mondo in Italia è stata il mio successo più grande e più importante. A quel tempo l’Italia è diventata la mia seconda casa, ho anche giocato per l’Inter dal 1988 al 1992. E ho ancora molti amici lì oggi, come il mio ex allenatore Giovanni Trapattoni, che vive a Milano e ha 81 anni, come Javier Zanetti, Giuseppe Bergomi. Vado ancora spesso in Italia, ho un profondo legame con il paese e la gente. Mi spaventa vedere quanto gravemente l’Italia sia stata colpita dal coronavirus. Ed è per questo che voglio restituire qualcosa all’Italia adesso».

(Fonte: bild.de)