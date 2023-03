Inter, la risposta di Brehme allo sfottò del Porto: il pizzaiolo nerazzurro serve l’eliminazione

A rispondere all'ironia portoghese ci ha pensato il giorno dopo la qualificazione dell'Inter un grande ex nerazzurro come Brehme

L'Inter elimina il Porto. Dopo la vittoria dell'andata per 1-0, i nerazzurri resistono al Do Dragao e strappano uno 0-0 che consente alla squadra di Inzaghi ai approdare ai quarti di finale di Champions. Alla vigilia della sfida il Porto aveva ironizzato utilizzando uno degli stereotipi riferito agli italiani: sui loro profili ufficiali era apparsa una vignetta con un pizzaiolo vestito di nerazzurro .

A rispondere all'ironia portoghese ci ha pensato il giorno dopo la qualificazione dell'Inter un grande ex nerazzurro come Brehme. Questa l'immagine postata dal tedesco in cui si vede il piatto eliminazione servito dal pizzaiolo nerazzurro.