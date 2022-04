EDICOLA TS – Bremer vale solo 25 milioni? Almeno il doppio. Moratti sponsorizza Dybala

"Inter, prendi Dybala". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 12 aprile 2022

"Inter, prendi Dybala". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 12 aprile 2022. "Moratti sponsorizza Paulo: 'Fortissimo, lo vorrei subito. San Siro va difeso. E' così bello che non vedo la necessità di un altro stadio". In taglio alto, invece, si parla di Bremer. "Vale solo 25 milioni? Oggi vale almeno il doppio della cifra minima di cessione stabilita negli accordi con il Toro per il rinnovo di contratto".