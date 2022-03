Bremer, sono 11 gol dal 2019: nessun difensore ha fatto meglio in Serie A

Prova superata a pieni voti. Gleison Bremer ha brillato ieri contro l’Inter, al lavoro per portarlo a Milano la prossima estate

Prova superata a pieni voti. Gleison Bremer ha brillato ieri contro l’Inter, dopo la prestazione positiva dell’andata. Doppio esame superato per il centrale brasiliano, primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato di Inzaghi. Non un semplice difensore però, come evidenziato anche dalla Gazzetta dello Sport oggi.