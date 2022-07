Bremer, una volta all’Inter dovrà accelerare. E c’è chi tra i nuovi ha già stupito

"La tappa fondamentale per dare l’assalto allo scudetto sarà trovare al più presto un nuovo equilibrio di squadra. Skriniar è sul passo d’addio, Bremer (o chi per lui) dovrà accelerare il percorso di inserimento nel contesto tecnico non appena sbarcherà sul pianeta nerazzurro, proprio come stanno facendo gli altri nuovi arrivati", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ma se Mkhitaryan si candida ad essere la soluzione di lusso in uscita dalla panchina, per far rifiatare una delle mezzali e garantire qualità, inserimenti e gol, ancor più importante sarà coinvolgere e pure proteggere il talento di Asllani, arrivato dall’Empoli per tappare la falla più evidente della prima Inter di Inzaghi. Una squadra che non riusciva a girare senza Brozovic nel motore, perché nessuno sapeva dettare i tempi di palleggio e pressione come il croato. Ma ha potenzialità enormi, personalità da vendere e una resistenza aerobica in linea con quella del croato e Barella", chiude Gazzetta.