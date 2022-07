Giornale – Bremer, Cairo non convinto dall’ultima proposta. Ma in casa Inter c’è ottimismo

"Appuntamento oggi tra l’Inter e il Torino per cercare di chiudere il passaggio del difensore brasiliano Gleison Bremer in nerazzurro. Sul tavolo 30 milioni più bonus e il possibile inserimento nell’operazione del talentino Cesare Casadei. Da definire ancora la formula relativa all’approdo in granata del classe 2003. Marotta e Ausilio, infatti, non vogliono perdere il controllo sul cartellino del gioiellino e quindi puntano a inserire la recompra. Soluzione questa che non convince appieno Urbano Cairo che vorrebbe almeno 35 milioni più bonus per cedere il centrale", si legge su il Giornale.