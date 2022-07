La Stampa – Bremer, futuro in 48 ore: l’offerta Inter non convince. La Juventus…

Per Gleison bremer si prospetta un derby d’Italia tra Inter e Juventus, con il traguardo distante solamente pochi giorni. Così scrive La Stampa: “Il destino di Bremer nelle prossime 48 ore. Se fosse servita una mossa per accelerare...

Fabio Alampi

Per Gleison bremer si prospetta un derby d'Italia tra Inter e Juventus, con il traguardo distante solamente pochi giorni. Così scrive La Stampa: "Il destino di Bremer nelle prossime 48 ore. Se fosse servita una mossa per accelerare una trattativa che rischiava di insabbiarsi, l'aiuto è arrivato dal più insospettabile di tutti: la Juventus, il terzo giocatore nella partita tra Torino e Inter".

"I bianconeri in questo momento hanno un problema più grande da risolvere, convincere de Ligt a restare. Ci sperano, nonostante l'olandese abbia sollevato ombre sul futuro con Allegri e registrato l'assalto del Bayern: che però è ancora molto lontano dall'obiettivo, dista 30 milioni. Intanto disegnano il domani senza l'ex dell'Ajax e in quel caso il sostituto ideale sarebbe proprio il difensore del Torino. Tanto più che, con un incasso monstre, avrebbero poi i mezzi necessari per abbattere il muro granata e del calciatore, che da tempo ha un accordo con i nerazzurri e non vuole sentir parlare di altre soluzioni".

"L'abbozzo di offerta che ha in testa la Juventus potrebbe sfiorare i 40, cioè la richiesta originaria, grazie ai bonus. Più che una minaccia, ora è uno stimolo per Marotta che ha da sempre ritenuto Bremer il primo rinforzo per la difesa e adesso, per sbloccare la situazione, ha scisso questa trattativa dai tempi di quella per Skriniar, dalla cui cessione al Psg avrebbe trovato il denaro necessario".

"L'Inter si sente ancora saldamente in testa alla scalata, ma a questo punto il fattore velocità farà la differenza. Così, il club di Zhang ha già cambiato approccio, più distensivo, rispetto a quello iniziale dei 25 milioni, quasi da prendere o lasciare, che aveva fatto arrabbiare il Toro. Il rilancio è avvenuto, l'offerta di parte fissa arriverebbe fino a 30 con la possibilità di aggiungere il cartellino del giovane Casadei, uno dei migliori 2003 in circolazione. Ma ciò che ancora non convince Cairo è la formula che sta portando avanti l'Inter, cioè il prestito con obbligo di riscatto. Il patron granata i soldi li vuole subito".