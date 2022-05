Juric: “Bremer? Chi lo prende fa un grandissimo affare. Belotti ci farà sapere”

Le parole dell'allenatore del Torino sull'attaccante che dovrebbe rinnovare e sul difensore che invece dovrebbe lasciare la sua squadra

A Dazn, con Juric, hanno parlato del mercato del Torino. E si sono soffermati, dopo la partita contro la Roma, sul futuro di Belotti: «Non so se resterà sinceramente, abbiamo parlato settimana scorsa, la società ha fatto la sua offerta, ci penserà 1-2 giorni e ci dirà cosa pensa. Una sensazione sinceramente non ce l'ho».

-Bremer è migliorato tantissimo, stasera premiato come miglior giocatore della Serie A, gioca a uomo. Crede sia in grado di giocare con la difesa a zona?

Penso che chi lo prende farà un grandissimo affare. Un giocatore che ha dominato in campionato, stratosferico, persona magnifica, lavora tanto, gli piace migliorare. Ho visto questa potenzialità inespressa in lui, poi ha fatto un grandissimo campionato. Tante squadre usano poco il reparto difensivo. Anche il Milan non fa reparto, ci sono quei due che accorciano dappertutto. Accettano tutto, accorciano e accettano l'uno contro uno, sono difensori moderni. Rodriguez non è Bremer ma è bravo a gestire tante situazioni, è stato una sorpresa. Bremer può fare tutto, giocare a quattro, a tre, chi lo prende fa un affare allucinante. Lui va bene dappertutto. Ha coperto, ha fatto scalate fantastiche, letture bellissime, un giocatore veramente completo.