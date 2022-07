La Stampa – Bremer, sorpasso Juve nel giro di 48 ore. E ora Skriniar può restare

"Un sorpasso compiuto nel giro di due giorni, ai danni di un concorrente che aveva messo la freccia da mesi. La Juventus ha superato l’Inter nella corsa a Gleison Bremer in 48 ore, strappando il difensore granata ai nerazzurri che avevano iniziato a parlare con il centrale brasiliano dallo scorso inverno". Apre così l'articolo de La Stampa in merito al sorpasso della Juventus sull'Inter per Bremer. I bianconeri hanno una disponibilità economica superiore grazie alla cessione di De Ligt al Bayern Monaco e per questo sembrano avvantaggiati.

L'Inter puntava sull'accordo con Bremer ma anche quel patto sembra pronto ad essere sciolto. "La Juventus ha fatto breccia con un ingaggio da 4,5 milioni bonus compresi. Immediata è arrivata pure la classica conferma social, ormai un indizio da seguire per capire dove tira il vento. Bremer ha tolto il suo gradimento a un’immagine che lo ritraeva con la maglia dell’Inter. Segno che la promessa stava evaporando", conferma La Stampa che spiega anche il motivo dell'impasse: "Per l’Inter è una mazzata, superiore al passaggio di Dybala alla Roma. I dirigenti nerazzurri hanno consapevolmente accettato di perdere l’argentino, congelandolo dopo il ritorno di Lukaku. Bremer, invece, è sfuggito di mano nell’attesa di un rilancio del Psg per Skriniar. Il semaforo verde non si è acceso perché i parigini sono meno inclini a scialacquare con l’avvento di Luis Campos al posto di Leonardo. Lo stallo è stato fatale. Non a caso torna in auge la possibile permanenza di Skriniar alla Pinetina".