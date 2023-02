Juventus, Bremer: “Dobbiamo arrivare in fondo all’Europa League. Contro il Nantes…”

"È una partita importante, dobbiamo arrivare in fondo a questa competizione ma pensiamo una gara alla volta": così il difensore della Juventus, Gleison Bremer , alla vigilia dell'esordio dei bianconeri in Europa League contro il Nantes.

"Mi sono ritrovato dopo un paio di prestazioni non all'altezza come contro Monza e Napoli, ma devo ancora crescere - continua il brasiliano - anche per l'anno prossimo: ora ci hanno tolto 15 punti e non sappiamo se ce li ridaranno oppure no, nelle prossima stagione si ripartirà da zero e le aspettative saranno diverse".