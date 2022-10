Le rivali – Juventus, Bremer al limite per l’Inter: dovrebbe farcela Di Maria

Dopo l'infortunio accusato nel derby contro il Torino, Gleison Bremer è in dubbio per la partita del 6 novembre tra Juventus e Inter

"Con Gleison Bremer fuori venti giorni crescono le quotazioni di Federico Gatti e Daniele Rugani, in ballottaggio per un posto da titolare venerdì sera contro l’Empoli. La difesa a quattro è ovviamente una delle opzioni nella mente di Massimiliano Allegri, che dovrà rinunciare al difensore brasiliano per almeno quattro sfide. Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto ieri mattina Bremer «hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero» recita il bollettino medico della Juventus. Niente Empoli, Benfica, Lecce e Psg, Bremer potrebbe rientrare per il derby d’Italia (6 novembre) contro l’Inter, quando è atteso anche il ritorno di Angel Di Maria, ma siamo davvero al limite dei 20 giorni: tutto dipenderà da come procede la riabilitazione".