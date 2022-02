Non solo l’Inter su Bremer, pronta l’asta? Ceccarini: “Quattro di Serie A su di lui”

Il difensore del Torino è entrato nel mirino di tutte le big grazie all’ottimo rendimento con la maglia granata

Gleison Bremer è destinato a lasciare presto il Torino, nonostante il rinnovo di contratto. Magari già la prossima estate. Su di lui c’è da tempo l’Inter, ma non è l’unica squadra di Serie A. La Juventus, come spiega Niccolò Ceccarini, potrebbe tentare l’affondo se partisse De Ligt: “La Juventus ha in testa anche le alternative. Una di queste è Bremer. Il forte centrale brasiliano è cresciuto tanto, ha una valutazione importante ma i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa proprio Gatti, che il Torino aveva trattato a lungo nel mercato di gennaio. Su Bremer ci sono anche Inter, Milan e Napoli”.