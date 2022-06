Pedullà – Bremer ha un patto con l’Inter. Cessione di un top? Probabilmente in difesa

Bremer, c'è un patto con l'Inter e poi va sottoscritto. Ha scelto l'Inter incondizionatamente, non ha mollato di un cm. A gennaio se Skriniar avesse voluto sarebbe andato al Tottenham, ma non ha voluto. Feeling straordinario con Conte, avendo in pugno Bremer un'eventuale cessione dovrebbe essere in difesa. Bremer ha rinnovato col Torino per gratitudine ma ha un patto per andare via senza troppi problemi