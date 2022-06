Torino, lunedì inizia il raduno: ci sarà anche Bremer, in attesa… dell’Inter

Lunedì, al Filadelfia, avrà inizio il raduno del Torino in vista della stagione 22-23 agli ordini del tecnico Ivan Juric. Fra i giocatori convocati, c'è anche Gleison Bremer, che dunque inizierà la stagione in granata, in attesa che si sblocchi la situazione per il suo trasferimento all'Inter.

"Le convocazioni sono pronte, le novità meno. Il primo giorno di lavoro del Toro che guarda alla prossima avventura è dietro l’angolo, il conto alla rovescia partito: lunedì suonerà la campanella al Filadelfia. Come capita spesso, il mercato si diverte a raccontare piccoli o grandi paradossi quando si avvicina il momento del raduno. Così giocatori con la borsa in mano non possono non rispondere alla chiamata del club a cui ancora appartengono e il caso Bremer rientra in questa particolare categoria: in attesa di capire come, e quando, l’Inter intenda scendere in campo senza più il freno a mano - i nerazzurri sembrerebbero intenzionati a cercare una formula che non piace al Toro - il brasiliano è destinato a cominciare la stagione sotto la guida di Ivan Juric".