Forte: “Bremer è il difensore più forte che c’è in Europa. Futuro? Ecco dove andrà”

Camillo Forte, giornalista e inviato di Tuttosport, ha parlato così a TMW del derby pareggiato tra Juventus e Torino

“Assolutamente sì, la squadra ha dato risposte importanti dopo le due sconfitte consecutive e si è ripreso dopo i tonfi contro Venezia e Udinese. I granata hanno giocato molto bene, proprio come si aspettavano e come volevano i tifosi: ho visto una squadra aggressiva e arrembante, che avrebbe potuto raccogliere anche più di un pareggio. Anzi, ai punti meritava proprio il Toro”.

“E’ già da tempo che il brasiliano si sta esprimendo a livelli altissimi. Venerdì ha fermato Vlahovic, ma nelle scorse stagioni aveva annullato anche campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Lukaku. In campo ha fatto benissimo, penso che nel suo futuro ci sia l’Inghilterra: lo vedo in una delle big di Premier, sulle sue tracce ci sono Liverpool, Tottenham ed entrambe le squadre di Manchester. E hanno ragione a seguirlo da vicino, per me Bremer è attualmente il più forte difensore in Europa”.