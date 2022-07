Libero – Inter, per Bremer c’è ancora da lavorare. C’è un’ultima richiesta fatta da Cairo

Oggi si incontreranno Inter e Torino per parlare del difensore, il presidente granata chiede 50 milioni

L’Inter sembra essere in vantaggio nella corsa a Bremer, ma nelle ultime ore c’è il forte interessamento della Juve.

Tra Torino e Inter il dialogo è rimasto costante anche nel fine settimana che solitamente i dirigenti si concedono per staccare la spina. C’è ancora da lavorare perché Cairo, giustamente, è un osso duro. L’ultima richiesta è una percentuale sulla futura rivendita in cambio di uno sconto dai 50milioni. L’Inter ci pensa perché non si spinge oltre i 35 incluso Casadei, valutato 8 con un diritto di riacquisto a 18.